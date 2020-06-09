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Aktüel

Cenevre'de ırkçılık ve polis şiddetine karşı gösteri düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-06-09 22:59:42 -
Cenevre'de ırkçılık ve polis şiddetine karşı gösteri düzenlendi

CENEVRE (AA) - İsviçre'nin Cenevre kentinde, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesi protesto edildi.

Kent merkezinde toplanan 10 binden fazla kişi, ABD'de başlatılan "Siyahilerin Hayatı Değerlidir (Black Lives Matter)" hareketine destek verdi.

Göstericiler, ırkçılık ve polis şiddeti kurbanlarına destek veren dövizler taşıdı.

Çoğunluğu gençlerden oluşan protestocular, "Nefes alamıyoruz", "Siyahların hayatı değerlidir" ve "Adalet yoksa barış da yok" şeklinde sloganlar attı.

Protestocular, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisinin önünde bulunan ve sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen "kırık sandalye heykeli"nin olduğu alana yürümek istedi ancak polisin izin vermemesi üzerine bir parkta toplandı, ardından gösteriyi sonlandırdı.



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