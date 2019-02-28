0553 313 94 23

Çene eklem problemlerine dikkat

Diş Hekimi Yalçın Genç, eklemin onarımı, eklemin ortadan kaldırılması ve suni bir eklem oluşturulması gibi girişimlerle sorununun çözüleceğini söyledi.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:00
Çene eklem problemlerine dikkat

Diş Hekimi Yalçın Genç, eklemin onarımı, eklemin ortadan kaldırılması ve suni bir eklem oluşturulması gibi girişimlerle sorununun çözüleceğini söyledi.


Temporomandibuler Eklemve çiğneme kaslarını tutan ağrı ve fonksiyon bozukluğu sendromu olduğunu anlatan Diş Hekimi Genç, "Eklem yüzeyi ve disk arasındaki uyum bozulmuştur. Çene eklemi bozuklukları, günümüzde yaygın bir kesimi etkisi altına almış durumdadır" dedi.


Diş Hekimi Genç, alt çene eklemi fonksiyon bozukluklarının nedenlerini şöyle sıraladı:


"Çenelere yada eklem bölgesine gelen direkt travma (kaza ya da darbe sonucu), Tek taraflı çiğneme alışkanlığı, Diş eksiklikleri, Diş sıkma ve gıcırdatma, Stres, depresyon vs.Fizyolojik olmayan diş kapanışı, Eklemin gelişimsel defektleri(hipoplaziler vs.), Dejeneratif eklem rahatsızlıkları, osteoartritis, artrozis, Otoimmün hastalıklar, romatoid artrit, lupus."


Çene eklem rahatsızlığının her yutkunuşta, esnemede, çiğnemede, konuşmada ortaya çıkan batıcı ve şiddetli bir ağrı olabileceği gibi, sürekli ve donuk bir ağrı da olabileceğini ifade eden Diş Hekimi Genç, "Ağrı, eklemin yer aldığı, hemen çene önündeki bölgede olabileceği gibi birçok yere de yansıyabilir. Ağrı, ekleme yapışan kaslarda spazm oluşturarak yüze, başa, kulağa ve çeneye yansıyabilir. Tedavi seçenekleri: Hasta eğitimi ve koruyucu tedavi, Splint tedavisi, İlaç tedavisi, Egzersizler, Fizik tedavi, Manipülasyon, Psikiyatrik destek, Geç kalınmış vakalarda ileri tedaviler (Cerrahi vs.)" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İYİ Parti Muş Belediye Başkan adaylı Erkan Çelikoğlu adaylıktan çekildi mi?
    1. İYİ Parti Muş Belediye Başkan adaylı..
    2. (Özel) Direksiyon hakimiyetini..
    3. İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata..
    4. Şanlıurfa'da sulama kanalına sıkışan..
    5. Başkan Cavit Erdoğan’dan DPÜ Meslek..
    6. Laparoskopik cerrahi fark oluşturuyor
    7. Doğu illeri için kuvvetli rüzgar ve..
    8. Başıboş köpekler korku salıyor
    9. "Kütahyamız, yatırımcının ilgisini..
    10. Tunceli’de kar 150 köy yolunu ulaşıma..
    11. (Özel) Azmin zaferi
    12. Esrarla yakalandı, araziye sakladığı..
    13. Hainler dinsiz bir nesil hedefledi
    14. "Sisi, firavunların yolunda zulme..
    15. Türkiye Milli Takımı’na seçilen YDÜ..
    16. Mavi Vatan 2019 Taktik Tatbikatı’nda..
    17. Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice..
    18. Erzurum-Bingöl karayolu çığ düşmesi..
    19. Şubat doğumlu personellere doğum günü..
    20. Vardiyalı mesai yapanlar, haftada en..
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü