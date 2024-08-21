Cenazede "TikTok" rezaleti! Dua bile edemediler

Mevlüt Tezel, oyuncu Aydemir Akbaş'ın cenazesinde yaşanan TikTokçuların skandal hareketlerini eleştirdi. TikTokçuların, cenazede saygısızca davranarak ünlülerle fotoğraf çekmeye çalıştığını belirten Sabah gazetesi yazarı Tezel, Şafak Sezer ve diğer sanatçıların bu duruma tepki gösterdiğini vurguladı. Tezel, bu tür saygısızlıkların cenaze törenlerinde büyük bir sorun haline geldiğini ifade ettiği yazısında şunları kaydetti:

"Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş'ın cenazesinde meslektaşı Şafak Sezer cenaze sırasında ünlülerle fotoğraf çekmeye çalışan ve canlı yayın yapan Tiktokçular yüzünden dua bile edemediklerini açıkladı:

"Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Akıl hastanesinden kaçanlar cenazeye gelmiş gibiydi. Para isteyen mi dersin, iş isteyen mi! Dua edemedik, hiçbir şey yapamadık. Cami hocası namazı kıldıramayınca uyardı. İbrahim abi (Tatlıses) 45 yıllık arkadaşıyla vedalaşmaya gelmiş, zor duruma düştü.

Tabutun etrafını garip kıyafetli Tiktokçu çocuklar sarmış, garip hareketler yapıyorlar...

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Bir canlı yayın yapma modası başlamış. İnanılmaz bir rezillik."

Sezer isyanında çok haklı. Magazinci muhabir arkadaşlarla konuştum. Tiktokçular ünlülerin cenaze videolarının çok izlendiğini keşfetmiş. Son dönemde birçok ünlü cenazesine muhabirlerden çok Tiktokçular gelmeye başlamış.

Cenazeye katılan ünlülere saçma sapan sorular soran... Hoca dua ederken canlı yayın yapan... Ünlülerin arkasına geçip selfie pozlar veren Tiktokçular sadece Sezer gibi sanatçıları değil gerçek habercileri ve muhabirleri de bezdirmeye başlamışlar.

Törenlerde kamera açısı önemlidir. Muhabirler görüntü alan kameramanların görüntü açısına girmemeye özen gösterirler ama Tiktokçular bu durumdan habersiz kameraların görüntü almasını bile engelliyorlarmış.

Usta aktör Şener Şen de geçen aylarda Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde ısrarlı bir kişiye "Ya gidin yahu gidin" diye bağırarak tepki göstermişti.

Korkarım bu duruma çözüm bulmak da zor. Tiktokçular canlı yayından para kazandıkları için ünlü cenazelerini kaçırmazlar!

Camiye gelene de "Sen Tiktokçu musun?" diye soramazsın. Sorduğunuzda da Tiktokçular "Ben sosyal medya habercisiyim" diyormuş, iyi mi?

Gel de çık işin içinden!"