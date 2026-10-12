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Dünya Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan çıkan ölü bakın ne istedi
Dünya

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan çıkan ölü bakın ne istedi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan çıkan ölü bakın ne istedi

Guatemala’da göğüs ağrısı sonrası bayılan 15 yaşındaki Yuleidy Ixcotoyac, öldüğü sanılarak tabuta konuldu. Cenaze sırasında tabuttan doğrulan genç kızın ilk isteği su oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Guatemala’da göğüs ağrısı sonrası bayılan 15 yaşındaki Yuleidy Ixcotoyac, öldüğü sanılarak tabuta konuldu. Cenaze sırasında tabuttan doğrulan genç kızın ilk isteği su oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Guatemala'nın Quiché bölgesine bağlı Sacapulas kentindeki El Jocote köyünde yaşanan olay, cenaze töreni sırasında tabuttan doğrulan bir genç kızla gündeme geldi. 15 yaşındaki Yuleidy Ixcotoyac, göğsünde hissettiği şiddetli ağrının ardından bilincini kaybetti. Babası Abraham Ixcotoyac, kızını hastaneye götürmek üzere otomobile bindirdi ancak yolculuk sırasında Yuleidy'nin bilincini yitirdiğini gördü. Nefes almadığını ve nabzını hissedemediğini düşünen baba, kızının hayatını kaybettiğine inanarak eve döndü.

Aile, Yuleidy için tabut satın alarak cenaze hazırlıklarına başladı. Yakınları ve komşuları son kez vedalaşmak amacıyla evde toplandı. Genç kızın cansız olduğu düşünülen bedeni tabuta yerleştirildi. Bazı yerel haber kaynaklarına göre Yuleidy, tabutta yaklaşık sekiz saat boyunca kaldı.

 

"KIZIM HAREKET ETTİ"

Cenaze töreni sırasında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yuleidy'nin annesi Lesvia Ríos, tabutun başında ağladığı sırada bir hareketlilik fark etti. Tabutun küçük penceresinden kızına bakan anne, Yuleidy'nin hareket ettiğini görünce yakınlarına haber verdi. Ailenin tabutu açmasının ardından genç kız gözlerini açıp doğruldu. Çevresindekilere tepki vermeye başlayan Yuleidy'nin ilk isteği su oldu. Yakınları büyük şaşkınlık yaşarken genç kızın tabuttan çıkarılmasına yardımcı oldu.

Olayın ardından yerel basına konuşan Yuleidy, bilincini kaybetmeden önce göğsünde şiddetli bir ağrı ve kalbinin bulunduğu bölgede ağırlık hissettiğini anlattı. Daha sonra bayıldığını ve yaşananları hatırlamadığını belirten genç kız, kendisine yardım eden ailesine ve yakınlarına teşekkür etti. Aile, yaşananları mucize olarak nitelendirdi.

Genç kızın cenaze töreninde yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Yuleidy'nin tabutun içinde hareket ettiği ve çevresindekilerin kendisine yardım etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Olayın ardından Yuleidy'nin gerçekten hayatını kaybedip yeniden canlandığına ilişkin herhangi bir tıbbi kanıt bulunmadığı ortaya çıktı. Babasının anlatımına göre Yuleidy, hastaneye ulaştırılmadan eve geri götürüldü. Bu nedenle ölümünün bir doktor tarafından tespit edilmediği anlaşıldı. Genç kızın uzun süre neden tepkisiz kaldığı ve bilincini nasıl geri kazandığı henüz açıklığa kavuşmadı. Guatemala sağlık makamlarından da olayın tıbbi nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

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