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Çemsan Kurban bağışı vekaletini Kızılay’a verdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kurulu bulunan Çemsan Fabrikası yönetim kurulu üyeleri Kızılay Derneği’ne kurban bağışında bulundu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:02
Çemsan Kurban bağışı vekaletini Kızılay’a verdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kurulu bulunan Çemsan Fabrikası yönetim kurulu üyeleri Kızılay Derneği’ne kurban bağışında bulundu.


Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer ile Başkan Yardımcısı Kürşat Yağız, Çemsan Fabrikası Yönetim Kurulu üyeleri Serdar Bakkaloğlu ve Tümay Bakkaloğlu’nu ziyaret ederek yaptıkları kurban bağışı vekaletlerini kabul etti. Ziyarette konuşan Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer Serdar Bakkaloğlu ve Tümay Bakkaloğlu’na yaptıkları kurban bağışı için teşekkür etti. Çemsan Fabrikası Yönetim Kurulu üyeleri ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, herkesi Kızılay’a kurban bağışında bulunmaya davet etti.


Ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:02
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