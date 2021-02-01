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Siyaset Cemil Çiçek’ten dikkat çeken sözler: Sorumlu davranmalı
Siyaset

Cemil Çiçek’ten dikkat çeken sözler: Sorumlu davranmalı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin tepki çeken faaliyetlerine ilişkin konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 10:15:00 -
Cemil Çiçek’ten dikkat çeken sözler: Sorumlu davranmalı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, katıldığı bir televizyonunda siyasetin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HDP'ye yönelik "kapatma davası" tartışmalarıyla ilgili konuşan Çiçek, "Parti kapatmayı zorlaştırıcı adımların bir kısmı bizden önceki hükümet döneminde de atıldı. Burada hukuki bir konuyu konuşuyorsak bunu hukukla konuşmak lazım. Her konuyu siyaseten konuşuyoruz biz. Partilerimizin de bir sorumluluğu yok mu? Milletvekili olurken Anayasa'ya uygun davranacağıma diyerek yemin ediyoruz. Bir parti neleri yaparsa kapatma davasına haiz olur? Buna bakmak lazım. Kimsenin devleti de parlamentoyu da hukuku da emrivakide bırakmaması lazım. Parti kapatmalar doğru bir şey değil ama bu da ben köpeksiz köye düştüm değneksiz gezerim şeklinde olmamalı. Partiler de sorumlu davranmalı" ifadelerini kullandı.

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