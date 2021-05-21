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Gündem Cemil Bayık'tan MİT itirafı!
Gündem

Cemil Bayık'tan MİT itirafı!

Kahraman Türk ordusunun ve MİT'in düzenlediği operasyonlar PKK'yı şoka soktu. Teröristbaşı Cemil Bayık, "MİT Kuzey Irak’ta çok önemli kadrolarımızı vurdu. İstihbaratı verenlerin kim olduğunu çözemedik" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 10:10:00 -
Cemil Bayık'tan MİT itirafı!

Terör örgütü PKK, Pençe operasyonları ile tam anlamıyla kabusu yaşadı. Kahraman mehmetçiğimiz hava ve karada tam abluka sağladıkları terör örgütüne en ağır darbe ve korkuyu yaşatmaya devam ederken üst düzey kritik isimler de bir bir etkisiz hale getiriliyor. Geçtiğimiz hafta da çok kritik PKK elebaşları etkisiz hale getirildi.

Operasyonlar hız kesmeden devam edereken Terör örgütünün Kandil tepe kadrosundaki en kritik isimlerden olan Cemil Bayık'tan önemli itiraflar geldi. Bayık yaşadıkları zorlukları, hainlerin tepe kadrosunda verilen kayıpları ve sıkışmışlığı anlattı.

Terör örgütü PKK'nın üst düzey isimlerinden Sofi Nurettin'in öldürüldüğü operasyon, örgüt içinde şok etkisi yaratırken, teröristbaşı Cemil Bayık ile diğer elebaşlarını da her an MİT operasyonuyla öldürülme korkusu sardı. PKK elebaşları yurt içinde ve sınır ötesinde teker teker öldürülmeleri nedeniyle saklandıkları inlerinden çıkamaz hale geldi. Sabah'ın haberine göre Bayık, "MİT Kuzey Irak’ta çok önemli kadrolarımızı vurdu. İstihbaratı verenlerin kim olduğunu çözemedik" dedi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Eren-13 Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 19 Mayıs'ta bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Botan eyaletinde sorumlu seviyede faaliyet gösteren ve terör listesinde 1 milyon lira ödülle "TURUNCU" kategoride aranan Şervan Eğit Muş kod adlı Hatip Kılıç olduğu tespit edildi.

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Yorumlar

Kürşat

Sıra sana geliyor ... kahpe.
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Alparslan 1071

çözersin çözersin eşşek cennetini boylayınca çözersin!!!!
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