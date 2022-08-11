Cemevi hamlesi fitnecileri kudurttu

Faruk Arslan İstanbul

Eski Türkiye’nin meselelerinden Sünni-Alevi provokasyonunu yeniden harlayabilmek için karanlık elleri cemevlerine saldırttıran zihniyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara Mamak’taki Hüseyin Gazi Cemevi ziyaretiyle adeta çılgına döndü.

Fotoğraftan medet umdular

Erdoğan’ın ziyareti Ehli Beyt camiasında memnuniyetle karşılanırken, fitne ve kaostan geçinen CHP’yi hazımsızlık sardı. CHP medyası ilk başta cemevlerinin siyasete alet edildiği yalanını dillendirirken şimdi koro halinde, ziyaret edilen cemevindeki levhaların üzerinin boyandığını öne sürdü. Sözcü gazetesinin dünkü manşetinde iki yalan ardı ardına sıralanırken; “Erdoğan için Hz. Ali ve M.Kemal resimlerinin boyayla kapatıldığı”, “fotoğrafların taşındığı” yalanına yer verildi. Kendi kendini tekzip eden Sözcü’nün, alt kısımda yer verdikleri fotoğraflarda ‘üzeri boyandı’ dedikleri fotoğrafların Erdoğan’ın hemen yanındaki duvarda asılı olduğu görüldü. Cumhuriyet, Evrensel gibi fondaş gazetelerin de benzer yalanlara yer vererek baltalamak istediği ziyareti Akit’e değerlendiren Alevi kanaat önderleri, manşetlerin tezgahlanmak istenen provokasyonun devamı olduğunu asıl hedefin birlik, beraberlik ve kardeşlik atmosferi olduğunu söylediler.

Hıdır bulut: Hepsi yalan

Anadolu İnanç Önderleri Derneği ve Dedeler Birliği Başkanı Hıdır Bulut, Erdoğan’ın cemevi ziyaretinde yur aldığını belirterek, şunları söyledi: “Orada hiçbir şekilde bir fotoğrafın üzeri boyayla kapatılmadı. O cemevinde Hz. Ali tasviri de vardı, Hacı Bektaşi Veli’nin temsili görseli de vardı. Kesinlikle bunlar yalan söylüyorlar. Böyle bir şey yok. Provokasyon yapıyorlar. Provokatörler bir şey bulamayınca bu yalanlara sarıldılar. Biz Alevilerin karnı bu yalanlara tok. Erdoğan seçildiği ilk günden bu yana Alevilerin yanındadır, destekçisidir. Birçok Alevi dedesi tehditleri dinlemeyip orada yer aldı. Bizim duamız Cumhurbaşkanımız için, ülkemizin selameti içindir.”

Provokasyonun parçası

Alevi kanaat önderlerinden Ehlibeyt İlim ve Kardeşlik Derneği Başkanı Ali Kemal Tayanç da, şunları dile getirdi: “Seçim sürecinde namalanmak için kaos arzu ediyorlar. Kan dökülsün, çatışma olsun, kardeş kardeşi vursun istiyorlar. Gayeleri fitne çıkarmak. Ne kadar uğraşırsa uğraşsınlar, çatlasalar da patlasalar da bu millet birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacaktır. AK Parti iktidarının attığı adımları doğru buluyor ve destekliyoruz. Erdoğan, birliğimizin bozulmaması için çaba sarf ediyor. Düşmanlar da bizi birbirimize düşürmek için tetikte bekliyor. Kesinlikle teyakkuzda olmamız gerekiyor. Provokasyon girişimlerine karşı Aleviler de, Sünni kardeşlerimiz de aklı selimle hareket etmelidir. Biz birlik olursak ne Yunan, ne İsrail, ne Amerika ülkemize hiçbir kötülük yapamaz.”

Karalama kampanyası

Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Mehmet Ali Ayyıldız da, tabloların bulunduğu duvarın yağmur suyu nedeniyle zarar gördüğünü belirterek, iddialara karşı şunları söyledi: “Ben o tabloları daha büyük ve daha güzel çerçeve yaparak, su almayan yere en baş köşeye koydum. Burada kesinlikle bir karalama kampanyası var. Kimseye yer ve makam ayırmadık. Herkes eşit oturdu. Cumhurbaşkanı’nı ben kapıdan aldım. Bizimle aynı tabakta yedi. Bizim bu kadar düşündüğümüz organizasyonun bu kadar kirlenmesi çok üzdü beni. Devlet de böyle anlamlı günde bizi ziyaret etmekle bence bir diyalog kapısı açtı. Devletle Alevi toplumu barışmıştır."