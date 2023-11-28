"Çember-7" operasyonlarında aranan bin 34 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde eş zamanlı olarak 24 bin 483 personelle 4 bin 158 ikamet ve 4 bin 348 noktada aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen “Çember-7" operasyonlarında bin 34 firarinin yakalandığını belirterek, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Yakalanan şahıslardan 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 450 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 324 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 164 şahıs, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 76 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 20 şahıs olmak üzere toplam bin 34 kişi yakalandı. Bu yakalanan şahıslar arasında adam öldürmeden 13 şahıs, hırsızlıktan 342 şahıs, yaralamadan 239 şahıs, cinsel suçlardan 43 şahıs, yağmadan 54 şahıs, dolandırıcılıktan 148 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 90 şahıs, silahlı terör örgütüne üye olmaktan 9 şahıs, FETÖ/PDY örgütüne üye olmaktan 2 şahıs ve diğer suçlardan 94 şahıs bulunmaktadır. İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde eş zamanlı 7 bin 795 ekip ve 24 bin 483 personel ile 4 bin 158 ikamet ve 4 bin 348 noktaya yapılan 'Çember-7' operasyonlarında yakalama kararı çıkartılan bin 34 kişi, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi. Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."