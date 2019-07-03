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Cemallettin Latiç Türk edebiyatı’nda

Türk edebiyatının en uzun soluklu dergilerinden Türk Edebiyatı, 548.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:21
Cemallettin Latiç Türk edebiyatı’nda

Türk edebiyatının en uzun soluklu dergilerinden Türk Edebiyatı, 548. sayısıyla okurlarını selâmladı.


Hikâye, inceleme, röportaj ve araştırma yazılarıyla göz dolduran dergi, Haziran 2019 sayısında “Rüya” ve “Cemalettin Latiç” olmak üzere iki özel dosyayla yayımlandı. Nazım Hikmet Polat, Mücahit Kaçar, Özgür Taburoğlu, Adem Polat, Merve Güler ve Gülper Refiğ; bütün edebiyat eserlerinin yönteminin uyku hali dışında rüya görmek olduğu fikrinden hareketle, edebiyat ve rüya ilişkisini çeşitli yönlerden ele aldığımız “Rüya” dosyasına katkı sağlayan isimlerden.


Ahmet Kot, Özcan Ünlü ve Bahtiyar Aslan; Bosna Hersek’in Mevlîd-i Şerif’ini yazan, son devrin mücâhitlerinden Aliya İzzetbegoviç’in silah arkadaşı Cemalettin Latiç’i ele aldığımız dosyaya katkı sağlayan isimlerden.


Nazım Hikmet Polat’ın “Turan Masallarında Kolektif Bilinçdışı” başlıklı dosya yazısı, Ömer Seyfettin’in “Turan Masalları” adlı eserindeki “rüya” motifi üzerinde durması bakımında ilgi çekici yazılardan.


Mücahit Kaçar’ın “Osmanlı Edebiyatında Gerçekliğin Kurgusu: Rüya Metinleri” isimli dosya yazısı, rüyaların Osmanlı edebî eserlerinde anlatımı güçlendirmeleri, esere estetik değer katmaları ve bazı edebî türlerde ise çeşitli rolleri yüklenmeleri üzerinde duruyor.


Özgür Taburoğlu’nun “Tanpınar’da Sır: Rüya, Hayal ve Masal” başlıklı dosya yazısı, Tanpınar’ın eserlerinin anahtar kelimelerinden biri olan “rüya” kavramı üzerinde duruyor.


Ahmet Kot, şâir Cemalettin Latiç’le onun hayatı, sanatı ve mücadelesi üzerine geniş bir söyleşi gerçekleştirdi. Ayrıca dergide Bahtiyar Aslan’ın, Cemalettin Latiç’in “Tehlil ve Münacaat” şiiri üzerine yazdığı bir inceleme yazısı da yer alıyor.


Özcan Ünlü’nün, “Srebrenitsa Asla Unutulmaz!” başlıklı inceleme yazısı, 90’lı yıllarda Bosna’nın özgürlük savaşında Cemalettin Latiç’in üstlendiği rolü anlatması bakımından ilgi çekici yazılardan.


548. sayıda, kitap tanıtım yazılarının bulunduğu “Kitaplık” bölümü ve tiyatro, sinema, sergi ve anma programları gibi sosyal faaliyetlere yönelik tanıtım yazılarının yer aldığı “Ajanda” bölümü de yer alıyor.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:21
  1. kitap
  2. sergi
  3. sanat

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