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Cemalettin Başsoy kimdir nerelidir?

Cemalettin Başsoy Erzincan AK Parti 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Erzincan belediye başkan adayı olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından son dakika olarak açıklandı. Peki Cemalettin Başsoy kimdir? Cemalettin Başsoy nereli ve kaç yaşında? Cemalettin Başsoy biyografi

06 Aralık 2018 Perşembe 12:35
Cemalettin Başsoy kimdir nerelidir?

Cemalettin Başsoy Erzincan AK Parti 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Erzincan belediye başkan adayı olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından son dakika olarak açıklandı. Peki Cemalettin Başsoy kimdir? Cemalettin Başsoy nereli ve kaç yaşında? Cemalettin Başsoy biyografi

Cemalettin Başsoy  kimdir?

Cemalettin Başsoy 1959 Erzincan Refahiye doğumlu. Önce Erzincan Tarım Meslek Lisesini ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Hasankale hayvancılığı geliştirme proje grup şefi olarak çalışma hayatına başladı. Tarım İl Müdürlüğü'nde sulama, peyzaj, şehir ve çevre düzenleme alanlarında başarılı projelere imza attı. Muhtelif şehirlerde sürdürdüğü 27 senelik kamu hizmetini 2005 yılında Erzincan'da tamamladı. Emekliliğinin ardından sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler ve idari sorumluluklar üstlendi. Halka hizmet niyetini siyasete atılarak somutlaştıran Başsoy, Mengüceli Mahallesi muhtarlığı, AK Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanlığı ve AK Parti Erzincan İl Başkanlığı görevlerini yürüttü. Bu dönemde sosyal tesisler, okullar, çevre düzenlemeleri, PTT şubesi inşası, yerel adrese dayalı nüfus kayıt sistemi gibi hizmetleri Erzincan halkına kazandırdı. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Erzincan'da bugüne kadar bir yerel yöneticinin almış olduğu en yüksek oyla Erzincan Belediye Başkanlığı görevine seçildi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 12:35
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