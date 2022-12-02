Cemal Toptancı’dan CHP’ye Jeremy Rifkin uyarısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın İstanbul’da açıklayacağı “Kalkınma Planı”nın mimarları arasında gösterilen küreselci Jeremy Rifkin’e ilişkin uyarılarda bulunan Araştırmacı Yazar Cemal Toptancı, Rifkin’in gittiği ülkeleri batırdığını hatırlattı.
Yeni Akit Ankara
Araştırmacı Yazar Cemal Toptancı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın İstanbul’da açıklayacağı “Kalkınma Planı”nın mimarları arasında gösterilen küreselci Jeremy Rifkin’e ilişkin uyarılarda bulundu. Toptancı, Rifkin’in gittiği ülkeleri batırdığını hatırlattı. Rifkin, Almanya eski başbakanı Angela Merkel’in danışmanlığını yapmış, Almanya Merkel’in son döneminden itibaren gerilemeye başlamıştı. Rifkin’in verdiği tavsiyelerle bozulan ekonomi çarkları bir türlü kendine gelemedi ve binlerce köklü Alman şirketi battı.
“Batıcı bir soygun sembolü”
Cemal Toptancı’nın adeta köprüden önce son çıkışı gösterdiği o Twitter paylaşımı şöyle: