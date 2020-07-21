Cemal Metin Avcı kimdir? Pınar Gültekin'i öldüren katil Cemal Metin Avcı kaç yaşında, mesleği ne??

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı hakkında detaylar geldikçe tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Cemal Metin Avcı kimdir? Evli ve bir çocuk babası çıkan, Cemal Metin Avcı kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Cemal Metin Avcı kimdir?

Beş gündür kayıp olan Pınar Gültekin için sosyal medyada ilanlar verilmiş ve arama çalışmaları başlatılmıştı. Kayıp Pınar'ın eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Cemal Metin Avcı, emniyetin teknik ve fiziksel takibine alınmıştı. Yapılan incelemelerden sonra evine baskın düzenlenen Cemal Metin Avcı gözaltına alındı. Cemal Metin Avcı verdiği ilk ifadede Pınar Gültekin'i vahşice öldürdüğünü anlatmıştı.

Evli ve bir çocuk babası katil Cemal Metin Avcı'nın ifadesi ortaya çıkınca ise okuyanların kanı dondu. Kıskançlık yüzünden yaptığını itiraf eden katil Cemal Metin Avcı'nın söyledikleri büyük tepki uyandırdı.

Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) ormanlık alanda cansız bedeni bulundu. Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı gözaltına alındı. Pınar'ı dövdükten sonra öldürdüğünü itiraf eden Cemal Metin Avcı, ormanlık alanda cesedi çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü, yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki evinden çıktı.

Ailesi İstanbul'da yaşayan Pınar'a, ablası Sibel Gültekin telefonla ulaşamayınca paniğe kapıldı. Sibel Gültekin ile annesi Şefika Gültekin, Muğla'ya gelerek, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, Pınar'ı bulmak için arama çalışması başlattı.

Katil zanlısı olarak gözaltına alınan bar işletmecisi eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı (32), genç kızı kıskançlık nedeniyle aralarında çıkan kavgada elleriyle boğup, öldürdüğünü, ormanlık alanda cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti.

Muğla Adli Tıp Kurumu bahçesinde anne Şefika Gültekin, abla Sibel Gültekin ve arkadaşları genç kızın cenazesini almak için bekleyişini sürdürüyor.