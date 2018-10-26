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Cemal Kaşıkçı'yı öldüren 18 kişi Türkiye'ye iade mi edilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı öldüren 18 kişinin Türkiye’de yargılanmasını Suudi makamlardan istemişti. Bu konuda son dakika gelişmesi yaşandı. Cemal Kaşıkçı soruşturmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 şüphelinin iadesi için ilgili ülkeye iletilmek üzere talepname hazırladı. Peki Cemal Kaşıkçı'yı öldüren 18 kişi Türkiye'ye iade edilecek mi?

26 Ekim 2018 Cuma 19:08
Cemal Kaşıkçı'yı öldüren 18 kişi Türkiye'ye iade mi edilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı öldüren 18 kişinin Türkiye’de yargılanmasını Suudi makamlardan istemişti.  Bu konuda son dakika gelişmesi yaşandı. Cemal Kaşıkçı soruşturmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 şüphelinin iadesi için ilgili ülkeye iletilmek üzere talepname hazırladı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanununun 81 ve 82/1-a-b maddelerinde düzenlenen 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet ederek kasten öldürme' suçundan olaya karıştıkları belirlenen toplam 18 şüphelinin yargılanmak üzere Suudi Arabistan Krallığından ülkemize iadeleri amacıyla bir talepname düzenleyerek Bakanlığımıza göndermiştir. 26 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen ve Bakanlığımıza gelen Savcılık talepnamesi, aynı gün, ilgili ülkeye gönderilmek üzere Dış İşleri Bakanlığımıza intikal ettirilmiştir.

Erdoğan Türkiye’de yargılansınlar demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü duyurulan gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e yönelik "Olayın cereyan ettiği yer İstanbul'dur. Bu 15 artı 3 kişinin yargılanmasının İstanbul'da yapılması teklifimdir" dedi.

 

 

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 19:08
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