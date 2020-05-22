Cemal Kaşıkçı'nın oğlu katilleri affettiklerini açıkladı
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla babasının katillerini affettiklerini söyledi.
2018'in ekim ayında İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu binasında şaibeli bir şekilde öldürülen Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı, Twitter hesabından babasının ölümüne ilişkin paylaşımda bulundu.
Salah Kaşıkçı, paylaşımında "Şehit Cemal Kaşıkçı'nın oğulları olarak, katilleri affettiğimizi ve bağışladığımızı duyuruyoruz" ifadelerine yer verdi.
Cemal Kaşıkçı cinayeti
Cemal Kaşıkçı, 2018 yılında İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu binasında korkunç bir cinayete kurban gitmmişti.
Muhalif yazıları nedeniyle hedef tahtasına oturtulan Kaşıkçı'nın cansız bedeni dahi bulunamamıştı. Suudi Arabistan'da açılan davada cinayete karışan 5 kişi idam, 3 kişi ise 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.