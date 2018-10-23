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Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısından dikkat çeken Erdoğan paylaşımı

Suudi Arabistan tarafından öldürüldüğü itiraf edilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, sosyal medya hesabı Twitter'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

23 Ekim 2018 Salı 21:09
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısından dikkat çeken Erdoğan paylaşımı

Hatice Cengiz, nişanlısı Cemal Kaşıkçı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birlikte oldukları fotoğrafı paylaştı.

Cengiz kişsel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Erdoğan'a Kaşıkçı'ya yönelik açıklamaları nedeniyle teşekkür etti.

"Onların yargı karşısına çıkmasını sağlayacağınızdan eminim"

Cengiz, ''Başsağlığı dileğiniz için Teşekkürler Cumhurbaşkanı Erdoğan. Nişanlım Cemal Kaşıkçı'yı öldürenlerin yargı karşısına çıkmasını sağlayacağınıza emindim ve hala da eminim. Türk vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum" diye yazdı.

 

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 21:09
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