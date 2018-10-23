Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Avrupa Parlamentosu'na başvurdu

Vahşi bir cinayete kurban giden Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı, Avrupa Parlamentosu'na (AP) başvurdu.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in AP'ye başvurduğunu belirterek, sadece katillerin değil, emri verenlerin de yargıda hesap vermesi çağrısında bulundu.

Antonio Tajani, "Sadece suçluların değil, suçun emrini verenlerin de adalet önüne çıkarılacağı titiz ve bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu, bu akşam Kaşıkçı'nın öldürülmesini tartışacak.