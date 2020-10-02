Cemal Kaşıkçı'nın katledildiği yerin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı, İstanbul’da kendi ülkesinin başkonsolosluğunda canice öldürüldü. Suudi Arabistan’ın Cemal Kaşıkçı’yı öldürmek ve izlerini silmek için, özel eğitimli 4 kişiden oluşan timi Türkiye’ye yolladı.

Yapılan son incelemelerle birlikte hem yeni bilgilere hem de yeni görüntülere ulaşıldı.

Cemal Kaşıkçı’nın ölümünden sonra, cesedinin bir bölümünün yakıldığı iddia edilmiş ve söz konusu yakma işleminin konsolosluktaki bir fırında gerçekleştirildiği ileri sürülmüştü. Yapılan son incelemelerde, söz konusu fırının olay günü derecesinin yükseltildiği belirtildi.

Aynı zamanda, Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğü yerin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde, Kaşıkçı’nın kanlarının bazı yerlere sıçramış olduğu görüldü. Aynı zamanda, Kaşıkçı’nın kan lekelerinin tam silinemediği, bu yüzden bazı duvarların tekrar boyandığı anlaşıldı.