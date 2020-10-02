  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cemal Kaşıkçı'nın katledildiği yerin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Gündem

Cemal Kaşıkçı'nın katledildiği yerin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, öldürüldüğü yerin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 17:41:00 -

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı, İstanbul’da kendi ülkesinin başkonsolosluğunda canice öldürüldü. Suudi Arabistan’ın Cemal Kaşıkçı’yı öldürmek ve izlerini silmek için, özel eğitimli 4 kişiden oluşan timi Türkiye’ye yolladı.

Yapılan son incelemelerle birlikte hem yeni bilgilere hem de yeni görüntülere ulaşıldı.

Cemal Kaşıkçı’nın ölümünden sonra, cesedinin bir bölümünün yakıldığı iddia edilmiş ve söz konusu yakma işleminin konsolosluktaki bir fırında gerçekleştirildiği ileri sürülmüştü. Yapılan son incelemelerde, söz konusu fırının olay günü derecesinin yükseltildiği belirtildi.

Aynı zamanda, Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğü yerin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde, Kaşıkçı’nın kanlarının bazı yerlere sıçramış olduğu görüldü. Aynı zamanda, Kaşıkçı’nın kan lekelerinin tam silinemediği, bu yüzden bazı duvarların tekrar boyandığı anlaşıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Lâedrî 61

Kimse kusura bakmasın ama bu Kaşıkçı cinayeti biraz da Türk devletinin çaresizliğinin göstergesi oldu. Adamlar(!) bizim topraklarımızda, İstanbul'un ortasında, bir gazeteciyi güpegündüz alıkoyup doğradılar; biz elimiz kolumuz bağlı, ülkeyi terk edişlerini seyrettik. Kimse, diplomatik dokunulmazlık mavalı okumasın. Hiçbir ciddî devlet, topraklarında böyle bir vahşete seyirci kalmaz, o kâtilleri dışarı salmaz. Emniyet ve yargı mensuplarımız bile olay mahalline günler sonra, deliller yok edildikten sonra ancak girebildi.
  • Yanıtla
Cephe hattında Putin’i sarsacak gelişme! Altınları bırakıp kaçtılar
Dünya

Cephe hattında Putin’i sarsacak gelişme! Altınları bırakıp kaçtılar

Cephe hattında büyük kayıplar veren Ermenistan, başlayan operasyonların ardından Karabağ'daki yatırımcıları da elinde kaçırdı. Rusya'nın öne..
Türkiye'nin eylül ayı ihracatı rekor kırdı
Ekonomi

Türkiye'nin eylül ayı ihracatı rekor kırdı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin rekor kırdığı eylül ayı i..
Piyasalarda Trump depremi! Petrol çakıldı, altın zirveyi gördü
Ekonomi

Piyasalarda Trump depremi! Petrol çakıldı, altın zirveyi gördü

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisinin ve eşinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması piyasalarda deprem etkisine neden oldu. Petrolde ka..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay