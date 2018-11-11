0553 313 94 23
impression

Cemal Kaşıkcı'nın cesedi nasıl eritildi? Araplar bu video ile anlattı

Arap sosyal medyasında dolaşan bir video Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin nasıl eritildiği uygulamalı olarak gösterildi. Videoada içinde kimyasal bir sıvı bulunan bardağın içine sokulan yemek kaşığının saniyeler içerisinde eriyip yok olduğu görülüyor.

11 Kasım 2018 Pazar 12:02

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda infaz timi tarafından vahşice katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedine henüz ulaşılamadı. Arap sosyal medyasında dolaşan bir video Kaşıkçı'nın cesedinin eritildiği iddialarını güçlendiriyor. Videoada içinde kimyasal bir sıvı bulunan bardağın içine sokulan yemek kaşığının saniyeler içerisinde eriyip yok olduğu görülüyor.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 12:02
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cemal Kaşıkcı'nın cesedi nasıl eritildi? Araplar bu video ile anlattı
    1. Cemal Kaşıkcı'nın cesedi nasıl..
    2. Hakkari şehidi Çelik AK Parti'li..
    3. Erşat Salihi: Bağdat, Türkmenleri..
    4. İran'da ilaç ve gıda sorunu kapıda
    5. İran'da her an ilaç ve gıda sıkıntısı..
    6. Konya'da oynadığı tüfek 10 yaşındaki..
    7. Eczane teknisyenine bıçaklı saldırı
    8. Diyanetten istihdam hamlesi! 6 bin 100..
    9. CHP’de ortalık toz duman
    10. Türk Hava Yolları'ndan tarihi rekor
    11. EPDK, 26 şirkete lisans verdi
    12. Küçükçekmece'de cinayet: 2 kişi öldü
    13. Bakan Varank: Teknoparklardan 3,6..
    14. Bakan müjdeyi vermişti! İndirim oranı..
    15. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019'da 6..
    16. Kılıçdaroğlu talimatı verdi! Öztürk..
    17. Bursa'da 14 yaşındaki Rabia kayıplara..
    18. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik..
    19. Enflasyonla topyekün mücadele için..
    20. Endonezya'da düşen yolcu uçağında..
    Şırnak'ta 10 ayrı askeri bölgeye İHA düştü!
    Şırnak'ta 10 ayrı askeri bölgeye İHA düştü!
    'İsrail, 2. Abdülhamid'in fikrini çaldı'
    'İsrail, 2. Abdülhamid'in fikrini çaldı'
    Türkiye'yi uçuracak keşif! Çorum'da bulundu, değeri ise 945 milyon TL
    Türkiye'yi uçuracak keşif! Çorum'da bulundu, değeri ise 945 milyon TL
    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz
    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Dünyaca bilinen ilimizde bulundu... Toplam 2.7 milyon ton!
    Dünyaca bilinen ilimizde bulundu... Toplam 2.7 milyon ton!
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim