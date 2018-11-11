Cemal Kaşıkcı'nın cesedi nasıl eritildi? Araplar bu video ile anlattı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda infaz timi tarafından vahşice katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedine henüz ulaşılamadı. Arap sosyal medyasında dolaşan bir video Kaşıkçı'nın cesedinin eritildiği iddialarını güçlendiriyor. Videoada içinde kimyasal bir sıvı bulunan bardağın içine sokulan yemek kaşığının saniyeler içerisinde eriyip yok olduğu görülüyor.