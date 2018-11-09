'Cemal Kaşıkçı’nın cesedi asitle eritildi'

Katar merkezli El-Cezire televizyonu, Cemal Kaşıkçı’nın nasıl yok edildiğine ilişkin yeni bir iddiayı seyircilerine duyurdu. Televizyonun iddiasına göre Cemal Kaşıkçı’nın cesedi “hidroflorik asit” ile yok edildi. Kanalın iddiasına göre, bu asit Suudi Arabistan Başkansolosu Muhammed el-Uteybi’nin evinde bulundu. Türkiye’deki Başsavcılık kaynaklarına dayandırılan haberde, elde edilen incelemelerin sonucuna göre Cemal Kaşıkçı’nın vücudunun tamamen yok edildiğini gösterdiğini aktardı. El-Cezire, Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı’nın ailesine kan parası veya tazminat ödeyebileceğini önceki günlerde duyurmuştu. Haberini bir Türk yetkiliye dayandıran kanal, ayrıca İstanbul’a gelen Suud suikast timinin güvenlik kameralarını bozmaya çalıştığını da aktarmıştı. Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu henüz resmen açıklanmadı. 2 Ekim’de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha haber alınamayan Washington Post yazarı Kaşıkçı’nın öldüğü kısa sürede ortaya çıkmıştı. Cinayeti günlerce inkâr eden Riyad yönetimi, 20 Ekim’in ilk saatlerinde Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü kabul etmişti.