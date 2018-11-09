0553 313 94 23
impression

'Cemal Kaşıkçı’nın cesedi asitle eritildi'

El-Cezire, Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin Muhammed el-Uteybi’nin evinde “hidroflorik asit” ile yok edildiğini öne sürdü.

09 Kasım 2018 Cuma 08:16
'Cemal Kaşıkçı’nın cesedi asitle eritildi'

Katar merkezli El-Cezire televizyonu, Cemal Kaşıkçı’nın nasıl yok edildiğine ilişkin yeni bir iddiayı seyircilerine duyurdu. Televizyonun iddiasına göre Cemal Kaşıkçı’nın cesedi “hidroflorik asit” ile yok edildi. Kanalın iddiasına göre, bu asit Suudi Arabistan Başkansolosu Muhammed el-Uteybi’nin evinde bulundu. Türkiye’deki Başsavcılık kaynaklarına dayandırılan haberde, elde edilen incelemelerin sonucuna göre Cemal Kaşıkçı’nın vücudunun tamamen yok edildiğini gösterdiğini aktardı. El-Cezire, Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı’nın ailesine kan parası veya tazminat ödeyebileceğini önceki günlerde duyurmuştu. Haberini bir Türk yetkiliye dayandıran kanal, ayrıca İstanbul’a gelen Suud suikast timinin güvenlik kameralarını bozmaya çalıştığını da aktarmıştı. Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu henüz resmen açıklanmadı. 2 Ekim’de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha haber alınamayan Washington Post yazarı Kaşıkçı’nın öldüğü kısa sürede ortaya çıkmıştı. Cinayeti günlerce inkâr eden Riyad yönetimi, 20 Ekim’in ilk saatlerinde Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü kabul etmişti.

 

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 08:16
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Kaşıkçı cinayeti
  4. hidroflorik asit

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Atina Büyükelçisi Burak Özügergin oldu
    1. Atina Büyükelçisi Burak Özügergin oldu
    2. Savunmada 2 dev hamle
    3. Yabancıya konut ticareti yüzde 151 arttı
    4. 'Cemal Kaşıkçı’nın cesedi asitle..
    5. Devlet Bahçeli: 3 teröristin adresini..
    6. Yurtdışından telefon getirecekler..
    7. Binbaşı Kurt ve 28 şehidin katili..
    8. Erdoğan 'Baruthane Millet Bahçesi''nin..
    9. Başkan Uysal: 40. Maratonu'nda 10 bin..
    10. BAE'nin sinsi Suriye planı! Gizlice..
    11. Skandal! PKK sempatizanına ödül..
    12. FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    13. İbrahim Kalın'a yeni görev... Atama..
    14. Atama kararları Resmi Gazete'de..
    15. Trump'a çok kötü haber!
    16. Sayı 4 bini aştı... 30 binlik paket..
    17. O ilimizde görülmüştü... Korkutan..
    18. Hükümet hazırladı… Tüm kesimlerin..
    19. Araç sahipleri dikkat! Yeni dönem..
    20. Kıdemde ‘giriş-çıkış’ oyunu bitiyor
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni zam oranları
    Herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni zam oranları

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul adayı...
    İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul adayı...
    Seviye yerlerde! Halkı galeyana getirme bu kadar kolay mı?
    Seviye yerlerde! Halkı galeyana getirme bu kadar kolay mı?