Cemal Kaşıkçı "yılın kişisi" seçildi
Amerika Birleşik Devletleri merkezli Time dergisi, Suudi Arabistan tarafından katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı "yılın kişisi" seçti.11 Aralık 2018 Salı 16:41
ABD'nin Time dergisinin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın dünyada yılın kişisi seçildiğini duyurdu.
Dergi aynı zamanda büyük bir jest yaparak, Cemal Kaşıkçı nezdinde öldürülen ve baskı gören tüm gazetecileri de yılın kişisi seçildiğini açıkladı.
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