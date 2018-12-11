Cemal Kaşıkçı "yılın kişisi" seçildi

ABD'nin Time dergisinin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın dünyada yılın kişisi seçildiğini duyurdu.

Dergi aynı zamanda büyük bir jest yaparak, Cemal Kaşıkçı nezdinde öldürülen ve baskı gören tüm gazetecileri de yılın kişisi seçildiğini açıkladı.

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