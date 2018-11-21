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Cemal Kaşıkçı suikastı sonrası dengeler değişti! Prens Selman'ın yerine...

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı suikastı sonrası Suudi Arabistan'da dengeler değişiyor. Kral Selman'ın küçük kardeşi Ahmed Bin Abdulaziz'in Veliaht Prens Selman'ın yerine geleceği aktarıldı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 18:20
Cemal Kaşıkçı suikastı sonrası dengeler değişti! Prens Selman'ın yerine...

Suudi Arabistan'dan gelen bir grup tarafından, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Prens Selman'ı tahtından edeceği iddia edildi.

Konuya ilişkin Suudi kraliyet ailesine yakın bir kaynağın açıklamalarını haberleştiren İngiliz basın kuruluşu Daily Mail, Prens Selman'ın yerine Kral Selman'ın kardeşinin geleceğini belirtti.

Selman'a alternatif aranıyor

Suudi kraliyet mahkemesine yakın bir kaynak, Suud ailesinin üyelerinin Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra Veliaht Prens Selma'nın yerine geçecek başka bir alternatif isim bulma çalışmalarına başladıklarını söyledi. Kaynak, kraliyet ailesi üyeleri arasında Veliaht prens Selman'nın tahta geçmesini önlemek için çok sayıda gizli planlar yapmaya başladıklarını öne sürdü.

Prens Ahmed Bin Abdulaziz

Ahmed Bin Abdulaziz hazırlanıyor

Kaynak ayrıca, şuan Kral Selman'dan sonra en küçük ve hayatta kalan tek kardeşi olan 76 yaşındaki Prens Ahmed Bin Abdulaziz'i tahta geçme planları yaptığını söyledi. Prens Ahmed Bin Abdulaziz, Kaşıkçı olayından sonra ağabeyi Kral Selman ve yeğeni Veliaht Prens Selman'dan uzaklaşmıştı.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 18:20
  1. İstanbul
  2. Arabistan
  3. Ahmed Bin Abdulaziz
  4. Prens Selman

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