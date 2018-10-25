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Cemal Kaşıkçı soruşturmasında 38 ifade alındı, 5 kişi ise gelmedi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalışan 38 kişinin ifadesi alındı.

25 Ekim 2018 Perşembe 16:02
Cemal Kaşıkçı soruşturmasında 38 ifade alındı, 5 kişi ise gelmedi!

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal  Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin  yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında şoför, teknik bakım, muhasebe ve  santral görevlilerinin de bulunduğu 38 konsolosluk çalışanının ifade alma işlemi  tamamlandı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca,  Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul  Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, geçen hafta cuma günü başlayan konsolosluk  çalışanlarının ifade alma işlemi devam ediyor. Bu kapsamda, 38 çalışanın ifadesi  ''tanık'' sıfatıyla alındı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen  tanıklar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu  tarafından görevlendirilen savcılara ifade verdi.

Bu kişilerin haricinde 5 kişinin henüz ifade vermeye gelmediği  öğrenildi.

Çalışanlara, "olay günü konsoloslukta olağanüstü bir durum olup  olmadığı, daha önce de konsolosluğa gelen Cemal Kaşıkçı ile dışarıdan gelen 15  kişiyi görüp görmedikleri ve kaç yıldır çalıştıkları"na ilişkin sorular sorulduğu  belirtildi.

Kaşıkçı olayı

Resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na  gittikten sonra bir daha haber alınamayan Kaşıkçı'nın gittiği başkonsolosluktan  bir daha çıkmadığı teyit edilirken, binada aynı saatlerde 2 uçakla İstanbul'a  gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu  kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği  kaydedilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında  görevlendirilen bir başsavcıvekili ile bir savcı koordinesinde, konsolosluk  binası ile Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed  el Uteybi'nin konutunda inceleme yapılmıştı.

Suudi Arabistan yönetimi, 20 Ekim'de, Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk  binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü açıklamıştı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 16:02
  1. İstanbul
  2. Suudi Arabistan

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