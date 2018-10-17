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Cemal Kaşıkçı olayında son nokta! Örnekler uyuştu

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Başkonsoloslukta yapılan aramalarda elde edilen DNA örnekleri ile konsolosluk konutundaki örnekler uyuştu.

17 Ekim 2018 Çarşamba 22:15
Cemal Kaşıkçı olayında son nokta! Örnekler uyuştu

2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna giden Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddialarının büyümesi üzerine başlatılan incelemelerde önemli deliller elde edildi. Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda yapılan aramalarda elde edilen DNA örnekleri ile Suudi Konsolos'un rezidansındaki örnekler uyuştu.

Konsolosluktaki DNA örnekleri ile rezidanstaki örnekler uyuştu

Pazartesi günü Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda 9 saat boyunca arama ve inceleme yapan Türk yetkililerin ulaştığı DNA örnekleri, bugün gerçekleştirilen konsolosluk konutundaki örneklerle uyuştu.

Savcılık, Cemal Kaşıkçı'nın kan örneklerini talep etti

Öte yandan savcılık, ABD'li yetkililerden Cemal Kaşıkçı'nın kan örneklerini talep ettiği belirtildi. Soruşturma derinleşiyor Pazartesi günü Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda polis ekiplerince yapılan incelemede, çok sayıda DNA örneğinin alındığı öğrenilmişti.

İncelemelerde "Luminol" adı verilen mavi ışık kullanılıyor

İncelemeler sırasında, "Luminol" diye adlandırılan yöntemle özel bir ışık tutulduktan sonra kullanılan kimyasal madde yardımıyla bina içerisinde çok sayıda DNA hücre örneğinin toplandığı belirtilmişti.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 22:15
  1. İstanbul
  2. Arabistan

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