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Cemal Kaşıkçı için tek kişilik eylem

Katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın arkadaşı olduğunu belirten Mısır asıllı Kanadalı Sahar Zaky, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki bariyerlere çiçek bırakarak “Cemal Kaşıkçı'ya Adalet" diye slogan attı.

23 Ekim 2018 Salı 14:58
Cemal Kaşıkçı için tek kişilik eylem

Öğlen saatlerinde konsolosluk önünde gelen Mısır Üniversitesi öğretim görevlisi, Mısır asıllı Kanadalı Sahar Zaky isimli aktivist kadın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki polis bariyerlerine bir demet beyaz kasımpatı bıraktı.

Elinde Cemal Kaşıkçı'nın fotoğrafının olduğu bir kağıt gösterdi. Ardında İngilizce, Fransızca ve Arapça olarak “Cemal Kaşıkçı Adalet" diye slogan attı.

Gazetecilerin sorularına yanıtlayan Zaky, Cemal Kaşıkçı'nın arkadaşı olduğunu belirterek, 21 gündür kimsenin net bir açıklama yapmadığını, konsolosluğun kamp olduğunu ve Kaşıkçı cinayetinin ilk olmadığını düşündüğünü söyledi. 

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 14:58
  1. İstanbul
  2. Suudi Arabistan
  3. başkonsolosluk
  4. tek kişilik eylem
  5. Sahar Zaky

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