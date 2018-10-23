Cemal Kaşıkçı için tek kişilik eylem

Öğlen saatlerinde konsolosluk önünde gelen Mısır Üniversitesi öğretim görevlisi, Mısır asıllı Kanadalı Sahar Zaky isimli aktivist kadın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki polis bariyerlerine bir demet beyaz kasımpatı bıraktı.

Elinde Cemal Kaşıkçı'nın fotoğrafının olduğu bir kağıt gösterdi. Ardında İngilizce, Fransızca ve Arapça olarak “Cemal Kaşıkçı Adalet" diye slogan attı.

Gazetecilerin sorularına yanıtlayan Zaky, Cemal Kaşıkçı'nın arkadaşı olduğunu belirterek, 21 gündür kimsenin net bir açıklama yapmadığını, konsolosluğun kamp olduğunu ve Kaşıkçı cinayetinin ilk olmadığını düşündüğünü söyledi.