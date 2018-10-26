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Cemal Kaşıkçı hakkında 18 kişi için iade talebi!

Cemal Kaşıkçı cinayetinde 18 şüpheli için iade talepnamesi hazırlandığı bildirildi.

26 Ekim 2018 Cuma 18:51
Cemal Kaşıkçı hakkında 18 kişi için iade talebi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 18 şüphelinin iadesine ilişkin talepname, Adalet Bakanlığınca Suudi Arabistan'a iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderildi

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanununun 81 ve 82/1-a-b maddelerinde düzenlenen "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet ederek kasten öldürme" suçundan olaya karıştıkları belirlenen toplam 18 şüphelinin yargılanmak üzere Suudi Arabistan Krallığından ülkemize iadeleri amacıyla bir talepname düzenleyerek Bakanlığımıza göndermiştir.

26 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen ve Bakanlığımıza gelen Savcılık talepnamesi, aynı gün, ilgili ülkeye gönderilmek üzere Dış İşleri Bakanlığımıza intikal ettirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 18:51
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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