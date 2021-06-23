Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ortalığı karıştıracak iddia! Eğer bu doğruysa...

New York Times'ın Salı günü yayımlanan özel haberine göre, Washington Post gazetecisi Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de öldürülmesinde yer alan dört Suudi, önceki yıl ABD'de Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanan bir sözleşme kapsamında paramiliter eğitim aldı.

NYT'ın bildirdiğine göre eğitim, özel sermaye şirketi Cerberus Capital Management'a ait olan Tier 1 Group tarafından sağlandı. Cerberus, Reuters'in yorum talebine henüz yanıt vermedi.

NYT raporuna yanıt olarak, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, yasaya göre bakanlığın "medya haberlerinde iddia edilen herhangi bir lisanslı savunma veya lisanslama faaliyeti hakkında yorum yapamayacağını" söyledi.

Price ayrıca ABD'nin Suudi Arabistan'a yönelik politikasının "hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygıya öncelik verdiğini" söyledi.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ı eleştiren köşe yazıları yazan Kaşıkçı, Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki konsolosluğunda prensle bağlantılı bir ekip tarafından öldürüldü ve cansız bedeni parçalara ayrıldı. 2020 Şubat ayında yayımlanan bir ABD istihbarat raporuna göre, gazeteciyi yakalama veya öldürme operasyonunu bizzat veliaht prens onayladı.