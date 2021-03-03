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Dünya Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudi Veliaht Prens İstanbul'da yargılanabilir!
Dünya

Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudi Veliaht Prens İstanbul'da yargılanabilir!

ABD istihbaratının Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yayımladığı raporda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın 'talimat' verdiğini açıklamasının ardından, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Selman'ın Türkiye'de yargılanması için mahkemeye başvuracak.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 23:34:00 - 2021-03-03 23:38:39
Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudi Veliaht Prens İstanbul'da yargılanabilir!

ABD istihbaratının, Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın verdiğine ilişkin raporu Türkiye’de görülen suikast davasının da seyrini değiştiriyor. Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, Selman'ın İstanbul’da yargılanması için yarın mahkemeye başvuracak.

ABD raporu suikast davasını etkiledi

ABD istihbaratının, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın verdiğine ilişkin raporu, Türkiye’de görülen suikast davasının da seyrini değiştiriyor.

Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, avukatı Gökmen Başpınar aracılığıyla yarın görülecek duruşmada Veliaht Prens için ek iddianame hazırlanmasını isteyecek. Cengiz, ABD istihbaratının 2019 yılında hazırladığı raporun da Dışişleri Bakanlığı kanalıyla istenmesini talep edecek.

Rapor açıklandı ama Selman'a yaptırım uygulanmadı

2019’da hazırlanan raporu eski ABD Başkanı Donald Trump, Muhammed Bin Selman ilişkileri nedeniyle yayınlamamayı tercih etmişti. Biden yönetimi, raporu açıklasa da Muhammed Bin Selman'a’ herhangi bir yaptırım kararı almadı.

27. sanık Suudi Veliaht Prens olacak

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada 26 sanık yargılanıyor. İlk duruşması 3 Temmuz 2020’de görüşülen ilk davada 20 firari şüpheli bulunuyordu.

Bu iddianamede Muhammed Bin Selman’ın yakın çalışma ekibinde Ahmet bin Muhammed El Asiri ve Saud Al Kahtanı “tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme”, diğer 18 şüpheli “tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme” suçlamasıyla yargılanıyordu.

Muavin konsolosun aralarında bulunduğu 6 sanık ile ilgili hazırlanan ek iddianame ise 28 Eylül’de kabul edildi. İki dava daha sonra birleştirildi. Hatice Cengiz’in talebi kabul edilirse bir ek iddianame de Muhammed Bin Selman için hazırlanacak. Sanık sayısı böylece 27’ye yükselecek.

 

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