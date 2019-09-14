Cemal Gürsel mezarı başında anıldı 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in ölümünün 53. yılı nedeniyle anma töreni düzenlendi

ANKARA (AA) - 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, ölümünün 53. yılında mezarı başında anıldı. Devlet Mezarlığında düzenlenen törene Cemal Gürsel'in torunu Özdem Gürsel'in yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mahmut Kazan, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Suat Ölmez, Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sercan Çığgın ile askeri yetkililer katıldı. Özgeçmişi okunan Gürsel'in kabrine, Cumhurbaşkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına iki ayrı çelenk bırakıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından sona erdi. Protokol, Gürsel'in torunu Özdem Gürsel'e taziyelerini iletti.

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