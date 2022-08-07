  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cemal Enginyurt'un koruması tutuklandı
Gündem

Cemal Enginyurt'un koruması tutuklandı

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Cemal Enginyurt'un koruması tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 22:16:00 -

Gazeteci Latif Şimşek'in televizyon programında kendisini darbettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un koruması olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt dün akşam katıldığı televizyon programında gazeteci Latif Şimşek ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Enginyurt ve koruması olduğu iddia edilen kişi Latif Şimşek'e fiziki saldırıda bulundu. Latif Şimşek Milletvekili Cemal Enginyurt ve korumasından şikayetçi oldu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan Başsavcılık Milletvekili Cemal Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakınında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceğini bildirdi.

Şüpheli tutuklandı

Başsavcılık olay sırasında televizyon programının yapıldığı kanalda resmi görevi bulunmayan ve Cemal Enginyurt'un koruması olduğu iddia edilen kişi hakkında gözaltı talimat vermişti. Gün içinde şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe şüpheli tutuklandı.

Canlı yayında ortalık karıştı
Canlı yayında ortalık karıştı

Gündem

Canlı yayında ortalık karıştı

Harekete geçildi! Cemal Enginyurt hakkında flaş gelişme
Harekete geçildi! Cemal Enginyurt hakkında flaş gelişme

Gündem

Harekete geçildi! Cemal Enginyurt hakkında flaş gelişme

6'lı masa Cemal Enginyurt'un terbiyesizliği karşısında sessiz kaldı!
6'lı masa Cemal Enginyurt'un terbiyesizliği karşısında sessiz kaldı!

Siyaset

6'lı masa Cemal Enginyurt'un terbiyesizliği karşısında sessiz kaldı!

Latif Şimşek haklı çıktı, ruh hali bozuk!
Latif Şimşek haklı çıktı, ruh hali bozuk!

Siyaset

Latif Şimşek haklı çıktı, ruh hali bozuk!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23