Cemal Enginyurt'un darbettiği Latif Şimşek Beyaz TV'den ayrıldı!

Gazeteci Latif Şimşek, Beyaz TV'den kendi isteği ile ayrıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şimşek, "15 yıl yönetici ve moderatör olarak çalıştığım Beyaz TV’den kendi isteğimle, iyi niyet çerçevesinde, anlaşarak ayrıldım. Başta Sayın Osman Gökçek olmak üzere tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

Enginyurt'un saldırısı ile gündeme gelmişti

Latif Şimşek, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un canlı yayında kendisini darbetmesi ile gündeme gelmişti. Şimşek, saldırıyı kınamamaları sebebi ile Parlamento Muhabirleri Derneği’nden istifa ettiğini duyurmuştu.