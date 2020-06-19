Cemal Enginyurt’tan sert sözler! ‘O varsa ben yokum. Perinçek ülkücü katilidir’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu milletvekili Cemal Enginyurt, MedyaRadar'dan Figen Balcı'nın sorularını yanıtladı.

Balcı tarafından Doğu Perinçek ve Cumhur İttifakı'na ilişkin sorulan sorulara yanıt veren Enginyurt, ''O varsa ben yokum. Perinçek ülkücü katilidir.'' ifadelerini kullandı.

İşte O röportajdan ilgili bölüm;

“Doğu Perinçek’in olduğu cumhur ittifakında ben yokum”

Figen Balcı (FB): Siz zaman zaman yapıyorsunuz bunu zaten mesela AK Parti'yi çok sert biçimde eleştirdiğiniz de oluyor ya da kendi partinizi de öyle.

Cemal Enginyurt (CE): Aslında durum şu ben durum tespiti yapıyorum.

FB: Nasıl yapıyorsunuz bunu? Sonuçta birlikte yol alıyorsunuz AK Parti ile ama mesela geçen gün Aleyna Çakır’ın ölümü ile ilgili olarak iki bakana da hakikaten önemli bir uyarıda bulundunuz sosyal medya üzerinden. Bunlar sıkıntı yaratıyor mu AK Parti ile aranızda?

CE: Karşı tarafta insanlar yanlış sonuçlar çıkarabilir bunlarla ilgili bir eleştiri gibi görebilir ama öyle değil. Bakın ben Aleyna olayında tepkim şuydu; bir adam üç hilalin önünde bir resim çektirmiş bir ilçe teşkilatının önünde CHP Genel Başkan Yardımcısı da çıkmış, “Cumhur İttifakı bunu koruyor bu katil” diyor. Ben de dedim ki TCK 84. Maddesinin 4. Fıkrası der ki; “Zulüm, baskı, cebir yolu ile birinin intiharına sebep olunursa buna sebep olan kişi cinayetten yargılanır” diyor dedim. Süleyman Soylu, Sn. Abdülhamit Gül bu adama gereğini yapın dedim. Buradan bazı TV kanalları ve gazeteler “Cemal Enginyurt’dan Süleyman Soylu ve Abdülhamit Gül’e tepki diye söz ettiler. Ben olsam öyle okumam onu, derim ki; “ Cemal Enginyurt bile üç hilalin önünde resim çektirmiş bir adama tutuklansın diyorsa bunu dikkate almalıyız” diye bakarım ben. Ama maalesef dedim ya Türkiye’de zarfa bakılıyor, mazrufa bakılmıyor.

Mesela Doğu Perinçek geçen akşam bir TV kanalında diyor ki “Devlet Bahçeli aklını başına alsın. Ayasofya ile ilgili bu çıkış doğru değildir, Batı ne der, Rusya ne der? AK Parti bu şekilde tahrik edilmemelidir” diye konuştu. Şimdi bu Perinçek kim nasıl sayıyorsa Cumhur ittifakı içinde sayıyorlar. Bana göre Perinçek’in olduğu bir Cumhur İttifakında ben öyle bir Cumhur İttifakını kabul etmem. Perinçek’in desteğine de himmetine de ihtiyacımız yok.

“Çin’de bile Maocu kalmadı bunlar Maocu”

FB: Doğu Perinçek’in böyle bir karşılığı var mı?

CE: Bence mümkün değil Doğu Perinçek’in ne diye peşine gidecekler. Doğu Perinçek’in fikri ne zikri ne ? Çin hayranı, hala dünyada Mao’cu kalmadı, Çin’de bile Mao’cu kalmadı bunlar Mao’cu, Çin’de yok bunlardan… Dolayısı ile şimdi bunu eleştirdiğimizde Biri şunu mu diyecek bize” Cumhur ittifakında büyük çatlak” Ya kim ki bu; binde 7 oyu olan bir adam, parti. Neyin Cumhur ittifakı ya ki verdiklerine de inanmam. Bir gün gelecek göreceksiniz ki AK Parti’yi ve Sayın Cumhurbaşkanını en ağır şekilde eleştiren adam bu Doğu Perinçek olacak. Çünkü tarih boyunca ipi ile kuyuya inilmemiş ki. Bir gün Çinci olmuş, bir gün Rusçu olmuş, bir gün İngiltere hayranı olmuş, bir gün CIA’e uşaklık yapmış.