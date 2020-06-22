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Siyaset

Cemal Enginyurt’tan Doğu Perinçek’e sert sözler: Katilsin, Apo aşığısın

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e sert tepki gösteren MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, ‘Perinçek ülkücü katilidir. Perinçekçi Apo aşıkları!’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 14:30:00 -
Cemal Enginyurt’tan Doğu Perinçek’e sert sözler: Katilsin, Apo aşığısın

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Twitter hesabından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e çok ağır ithamlarda bulundu.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek için "Ülkücü katilidir" dedi.

Perinçek ülkücü katilidir, PKK’dan, FETÖ'den farkınız yok

MHP'li Enginyurt, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Perinçek Ülkücü katilidir. Vatan Partisi demekle, vatansever olunmaz. Bunlar Çin uşağı maocu komünistlerdir. Perinçekçi Apo aşıkları! Benim için sizin PKK'dan, FETÖ'den hiç farkınız yok. Size mi kaldı vatanı savunmak? Biz bu vatan için can verdik. Siz Çin'e selam verdiniz." ifadelerini kullandı.

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