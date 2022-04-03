Cemal Enginyurt yeni Mahmut Tanal yolunda!

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ramazan ayında da halkın tenceresinin boş kaldığını vurgulayan Enginyurt, eline aldığı boş tencereyi göstererek Mahmat Tanal’ı aratmayan bir şov gösterisinde bulundu.

“İktidar gidecek” havasında!

“Ankara il başkanımız, genel başkan yardımcım bu akşam iftarı beraber yapalım dedi. Tencereyi de hazırladı, hepimize yeter ama gel gör ki tencere boş.” diyen Enginyurt, “Sayın Cumhurbaşkanı, Ankara il başkanının değil bütün Türk milletinin tenceresi boş. Tencere boş, iktidar gidecek.” iddiasında bulundu.

“Bu millet tencereyi kaynatamıyor, ayçiçek yağı alamıyor”

Türkiye’ye en karanlık dönemi yaşatan Süleyman Demirel üzerinden Erdoğan’ı hedef alan Cemal Enginyurt, şunları söyledi:

“Rahmetli Demirel’in sözünü hatırlatıyoruz; boş tencere hükümet yıkar. Sayın Cumhurbaşkanı Ramazan’da bütün tencereler boş. Bu millet evinde ekmek bulamıyor, bu millet tencereyi kaynatamıyor, ayçiçek yağı alamıyor. Bu millet sebze, et alamıyor.”

Enginyurt’tan ‘boş tencere’ şovu!

‘Şovmen’ Cemal Enginyurt, elindeki ‘boş tencere’yi göstererep hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve hem de halka çağrı yaptı. Enginyurt, “Yüce Türk milleti, sizi Ankara il başkanımızın başlattığı boş tencere kampanyasında sesinizi duyurmaya, resmini paylaşmaya davet ediyorum. Cumhurbaşkanına da sesleniyorum; vicdanınız varsa bu milletin tencerelerinin dolmasına vesile olun.” dedi.

Partisinin il başkanı bile Enginyurt’la alay etti!

Enginyurt konuşurken ‘bıyık altından’ gülen Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, “Ah şovmen Cemal Enginyurt bu ne hal?” der gibi bir görüntü veriyordu.





