Cemal Enginyurt, kendisini eleştirenlere Sezen Aksu'nun skandal şarkısı ile cevap verdi!

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TV 100 stüdyosunda, gazeteci Latif Şimşek'i beraberindekilerle acımasızca derbedip, annesine, eşine ve çocuklarına küfreden Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, olayın üzerinden 48 saat geçtikten sonra bir özür açıklaması yayınladı.

Kamuoyuyla paylaştığı açıklamasında, Latif Şimşek'ten özür dileme gereği bile duymayan DP'li Enginyurt, Şimşek'i darbeden kişinin kendi koruması olduğunu da inkar etti.

Enginyurt'un vandallığına ilişkin ilk açıklamasını 48 saat sonra yapan, 6'lı ittifak üyesi Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cemal Enginyurt'un partiden ihraç edilmeyeceğini söyledi. 6'lı masanın diğer üyeleri; Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu da Enginyurt'un ahlaksızlığına dair tek kelime etmedi.

Skandal bir paylaşım daha!

Utanmasa mağdur durumda olduğunu söyleyecek kadar aymaz açıklamalara imza atan Cemal Enginyurt, son olarak Twitter hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.

Enginyurt, kendisine gösterilen tepkilere ilişkin mesajına, Sezen Aksu'nun ilk insan ve insanlığın ilk Peygamberi Hazreti Adem ile eşi Hazreti Havva validemize yönelik, hadsizce "cahiller" hakaretinde bulunduğu "Harika Bir Şey Yaşamak" adlı şarkısının video klibini ekledi.

Enginyurt mesajında, "Dimdik durmak ne şahane" ifadelerini kullandı.