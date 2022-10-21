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Gündem Cemal Enginyurt hakkında fezleke! Bakanlığa gönderildi
Gündem

Cemal Enginyurt hakkında fezleke! Bakanlığa gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında "kasten yaralama", "alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 21:41:00 - 2022-10-21 21:42:58
Cemal Enginyurt hakkında fezleke! Bakanlığa gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon kanalında canlı yayınlanan tartışma programında Gazeteci Latif Şimşek'e yönelik eylemlerinden dolayı Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında "kasten yaralama", "alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

Olay

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında bir televizyon kanalında çıkan tartışma sonucunda Enginyurt ve kendisiyle kanala gelen, resmi görevi bulunmayan şüpheli hakkında Şimşek'i dövdükleri gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

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