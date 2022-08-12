Cemal Enginyurt ayıbını temizlemeyen Gültekin Uysal'dan adaylık açıklaması! '6'lı masadan çıkmalı'

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Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un gazeteci Latif Şimşek'e yönelik ayıbını temizlemeyen Gültekin Uysal, 6'lı masa adına "adaylık" değerlendirmesinde bulundu.

6'lı masadan hiçbir partinin tek kelime etmediği olaydan sonra adaylık açıklaması yapan Uysal, "Sadece fikir birlikteliği yapmak yetmez, duygudaşlık da gerekir. Adayın 'Altılı Masa' içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz. Yolsuzluk, MGK tarafından ülkemizin güvenliğini tehdit eden birinci unsur olarak tanınmalı. Birliğimizin ve beraberliğimizin temeli, eşit vatandaşlık hukukudur." dedi.

Yaptırım uygulamayıp şiddetin arkasında durdu!

Gültekin Uysal, Cemal Enginyurt'un vandallığına ilişkin ilk açıklamasında, olaydan 48 saat sonra konuşarak, "Enginyurt'u partiden ihraç etmeyeceğiz." demişti.

İkinci defa açıklamada bulunan Uysal, "Enginyurt da üzgün. Biz de üzgün ve mahcubuz." ifadelerini kullanarak tepkiler karşısında geri adım attı.

6'lı masanın diğer üyeleri; Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ise Şimşek'e yönelik vahşice saldırıya ilişkin tek kelime etmedi.

6'lı masanın çirkin saldırıya ilişkin sessizliği sürerken, tek ses Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'dan çıkmış, Özdağ ise Enginyurt'un vandallığını eleştirenleri hedef almıştı.