Cemal Donat kimdir?

Hatay – 1981



1981 yılında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde doğdu.

Ankara Ünversitesi Hukuk fakültesini bitirdi. 28. Dönem İstanbul milletvekili adayı oldu. Bunun yanı sıra İstanbul barosu engelli hakları barosu başkan yardımcılığı, fev tarafından kurulmuş olan mutlu engelli hattı çağrı merkezi arge sorumluluğu ve hukuk danışmanlığını çalışmalarını yürütmektedir. Bu kapsamda engelli hakları üzerine uzmanlaşıp tüm Türkiye'ye engelli hukuku ile çağrı merkezi hizmeti sunulmasını koordine etmekte ve serbest avukatlık yapmaktadır.