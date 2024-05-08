Cemal Demirören iddiası yargıya taşındı

Kemerburgaz'da 1 Mart gecesi meydana gelen ve 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirmesi ile sonuçlanan kazaya ilişkin ortaya atılan mesnetsiz iddialar üzerine Demirören Ailesi harekete geçti.

Kazaya karışan araçta Cemal Demirören'in de bulunduğuna dair iddialara yönelik hazırlanan dava dilekçesinde "Cemal Demirören daha önce de açıklandığı gibi eğitimi için yurt dışında bulunuyor. Hepimizi derinden üzen kazanın olduğu tarihte de kendisi yurt dışındaydı" ifadelerine yer verildi.

Dava dilekçesinde, kamuoyunda yankı uyandıran ve yazar Eylem Tok’un oğlunun kullandığı aracın karıştığı kaza sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin ölümü ile ilgili sosyal medya paylaşım hesaplarında, muhtelif internet sitelerinde yapılan haberlerde, konuyla hiçbir şekilde ilgi ve alakası olmamasına rağmen, Demirören Ailesi’nin oğlunun adının kullanıldığı ve bu iftira ve asılsız haberlere ilişkin paylaşımlar yapıldığı hatırlatıldı.

Dilekçede "Asılsız iftiralar ile Demirören Ailesi ve oğullarının kişilik haklarına, onur, şeref ve saygınlıklarına hukuka aykırı şekilde doğrudan ve açıkça saldırıda bulunulmaktadır. Haber ve paylaşımlarda, konuyla ilgisi olmamasına, kaza tarihinde yurt dışında olmasına ve bu durum her türlü belge ile ispatlanabilecek durumda olan ve ayrıca resmi makamlarca yürütülen soruşturma kapsamında hiçbir evrakta adı dahi geçmemesine rağmen, Demirören Ailesi’nin oğlunun da kaza mahallinde olduğu ısrarla yalan bir şekilde kamuoyuna servis edilmekte ve kendileri bu kaotik olayın içine çekilmeye çalışılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Dava dilekçesinde, kaza tarihinde Cemal Demirören'in yurt dışında olduğunu ispatlayan belgelere de yer verildi.

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