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Gündem Cemal Can Canseven'in Batı hayranlığı da hüsranla bitti! Türkiye'nin değerini anladı
Gündem

Cemal Can Canseven'in Batı hayranlığı da hüsranla bitti! Türkiye'nin değerini anladı

Tatil yapmak için New York’a giden Cemal Can Canseven, Türkiye’deyken Batı hayranlığıyla yaşayıp, Batı'ya gidince ülkesini övenler listesine girdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 23:36:00 - 2021-04-09 23:46:56
Cemal Can Canseven'in Batı hayranlığı da hüsranla bitti! Türkiye'nin değerini anladı

 Yeniakit.com.tr 

Cemal Can Canseven, tatil yapmak için gittiği ABD'de hayatının şokunu yaşadı. Batı hayranlığının hüsranla bittiği olayda, New York'un fare sorunuyla karşılaşan Canseven, Türkiye'nin kıymetini, hayranı olduğu Batı'da tatildeyken anladı.

New York'ta içinden çıkılamayan fare sorunu!

Yıllardır fare sorunuyla mücadele eden New York, koronavirüs salgını sürecinde daha da sıkıntıya düştü. Yemek için çöplerde yiyecek bulamayan dev fareler, New York caddeleri ile restoranlarını bastı.

New York sokaklarından bir kare

'Gözünü seveyim canım memleketim'

Yaşadığı Batı hayranlığının boş olduğunu idrak eden Canseven, New York'ta tatildeyken yaptığı paylaşımında, şunları söyledi:

"New York deyince zannedersin ya böyle havalı ve tertemiz… Bir fareler var. Dün gece parkta yürümeye korktum. Kolum kadar ve atlıyorlar. Gözünü seveyim canım memleketim tertemiz."

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