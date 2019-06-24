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Cemaat namaz kılıyordu! Camiye silahlı saldırı düzenlendi...

İspanya'nın Ceuta kentinde bulunan Muley el Mehdi Camisi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 13:01
Cemaat namaz kılıyordu! Camiye silahlı saldırı düzenlendi...

İspanya'ya bağlı Ceuta kentinin en büyük camisi olan Muley el Mehdi Camisi'ne kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce ateş edildi.

İspanya'nın EFE haber ajansının polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Ceuta'nın en büyük camisi olarak bilinen Muley el Mehdi Camisi'ne silahlı saldırı düzenlendi.

Cemaat namaz kılıyordu

Cemaatin namaz kıldığı sırada bir veya iki kişinin dışarıdan en az 4 kez camiye ateş ettiği, paniğe neden olan saldırıda kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

Ceuta Ulusal Polisi olayı netleştirmek için bir soruşturma başlattı. Açıklanan ilk raporda saldırının sabah 03.30 saatlerinde gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

Fas topraklarında olup İspanya'ya bağlı olan Ceuta'nın nüfusunun yüzde 43'ünü Müslümanlar oluşturuyor.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 13:01
  1. İspanya
  2. Muley el Mehdi Camisi

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  • Hakkı BakiHakkı Baki23 dk önce
    Müslümanlara saldıranlara Yüce Allah fırsat vermesin. Onların kötü niyetlerini başlarına çevirsin inşallah.

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