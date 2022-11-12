Cem Yılmaz’ın gerçek yüzü ayyuka çıktı! Millete simit edebiyatı evinde lüks viski şatafatı

Geçtiğimiz aylarda "hayat pahalılığından yakınmayanlar hırsız veya delidir" diyerek vatandaşı galeyana getirmeye çalışan Cem Yılmaz'ın gerçek yüzü ayyuka çıktı.

Cem Yılmaz geçtiğimiz aylarda Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Eskiden şey vardı, ödediğiniz vergiler size yol, su, elektrik olarak geri dönüyor! Birçok giden memnun ki yerinden çok seneler geçti dönen yok seferinden. Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri ya hırsızdır ya deli"

Bir başka paylaşımında ise simit üzerinden vatandaşı kışkırtmaya çalışan Cem Yılmaz'ın bir şişe viskiye 16 bin liradan fazla para bayıldığı ortaya çıktı.

Simit üzerinden edebiyat yapan ancak evinde lüks viski şatafatından da taviz vermeyen Cem Yılmaz'ın bütün kötülüklerin anası olan alkole verdiği para dudak uçuklattı.

Cem Yılmaz, Instagram hesabından "Çay ve Sempati" notuyla bir fotoğraf paylaştı. Yılmaz'ın paylaştığı fotoğraftaki masada yer alan viskinin fiyatının 900 dolar (16 bin 717 TL) olduğu öğrenildi.