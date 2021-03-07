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Gündem Cem Yılmaz'ın evinde yangın
Gündem

Cem Yılmaz'ın evinde yangın

Oyuncu Cem Yılmaz'ın Beşiktaş ilçesindeki evinde yangın çıktı. Meydana gelen yangını itfaiye ekipleri hemen kontrol altına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 17:14:00 -
Cem Yılmaz'ın evinde yangın

Cem Yılmaz’ın Beşiktaş Levent’teki 3 katlı villasının bodrum katında, jeneratör odasındaki elektrik panosunun tutuşması sonucu saat 14.45 sıralarında yangın çıktı. O sırada evde bulunan ünlü komedyen ve yardımcısı, yükselen dumanları fark ederek itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında bilgi alan Cem Yılmaz, basın mensuplarına “Ben evdeydim zaten. Jeneratörde yangın çıkmış. Yangın neden çıkmış ben de bilmiyorum. Ustalar çalışıyor zaten aşağıda. Çok büyütüyorsunuz hadiseyi. Jeneratörde yangın çıkınca itfaiyeyi aradık. İtfaiye geldi sağ olsunlar söndürdüler” dedi.

Bir basın mensubunun “Herhangi maddi zarar var mı?” şeklindeki sorusu için Cem Yılmaz, “Yani bu kısmını…” diyerek ayrıldı.

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