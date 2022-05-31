Cem Yılmaz'dan tepki çeken paylaşım! Bebek'teki rezil görüntüler üzerinden mizah yapmaya kalktı..

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İstanbul Bebek sahilinde görenlerin gözlerine inanamadığı görüntüler ortaya çıktı.

Aracı ile sahilden geçen bir vatandaş, insanların gözü önünde insanlık dışı bir görüntü kayda aldı.

Tepkin yok mu Cem Yılmaz?

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cem Yılmaz, sahildeki insanların gözü önünde ilişkiye giren ahlaksızlar üzerinden mizah yapmaya kalktı.

Yılmaz, bir şarkıdan alıntı yaptığı Twitter mesajında şunları yazdı:

Çık güzelim çık ortaya çııık …aşktan saklanmakkkk ne demek…mutlulugun formülü çok açıııık ….bir seeen bir beeen….



