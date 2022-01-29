Cem Yılmaz'dan iki yüzlü tavır!

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin binlerce kişiyi işten çıkarması karşısında sessizliğini koruyan Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından "Benim yerim çalışanın yanıdır." paylaşımında bulununca büyük tepki topladı.

Türkiye'nin önemli alışveriş platformlarından birinin reklam yüzü olan Cem Yılmaz, şirketin kurye sisteminin çalışanlarının yaptığı eyleme destek verdiğini açıkladı. Geçtiğimiz yıl paket başı 3.75 TL ile çalışan kuryelere bu yıl 4.75 TL yani 1 TL zam teklif edilince çalışanlar kontak kapatarak bu duruma isyan etti.

Yeri çalışanın yanıymış

Ünlü online alışveriş platformunun reklamlarında rol alan komedyen Cem Yılmaz, kuryelerin bu eylemi karşısında Twitter hesabından paylaşımda bulunarak "Benim yerim çalışanın yanıdır. En kısa zamanda sorunların çözülmesi temenni ederim. Böyle zamanlarda doğru neyse onun olmasını gönülden isterim. Bu konuda tavrım nettir" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu İBB’ye başkan seçildiği günden bu güne 13 bin 312 kişi işten çıkartıldı. Son olarak kış günü 800 işçinin daha mağdur edilmesi hakkında sessizliğini koruyan Cem Yılmaz'ın alışveriş sitesinin çalışanlarına destek vermesi sosyal medya kullanıcıları tarafından iki yüzlülük olarak adlandırıldı.

İBB'de işçi kıyımı yaşanırken sesini çıkarmayan Komedyen Cem Yılmaz'ın bu ikiyüzlü tavrı sosyal medyada tepki çekti.