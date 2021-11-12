  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cem Yılmaz'dan "Her devrin adamıyım" itirafı
Gündem

Cem Yılmaz'dan "Her devrin adamıyım" itirafı

AK Parti iktidarında uzun süre siyasete müdahil olmayan, ancak CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği günden bu yana kuma gömdüğü kafasını çıkarıp ahkam kesmeye başlayan Cem Yılmaz, "her devrin adamı" olduğunu örtülü de olsa itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 11:35:00 -
Cem Yılmaz'dan "Her devrin adamıyım" itirafı

AK Parti iktidarında uzun süre siyasete müdahil olmayan, ancak CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği günden bu yana kuma gömdüğü kafasını çıkarıp ahkam kesmeye başlayan Cem Yılmaz'dan itiraf niteliğinde bir çıkış geldi. Cem Yılmaz, "Bir çoğumuz, elimizdeki imkanlarımız alınsa, Taş Devri'ne gönderilsek, ne iş yapacağını bilemeyebilir. Reklamcı arkadaşım orda ne yapacağım diye düşünebilir. Benim ise hiç böyle bir kaygım yok. Beni Cilalı Taş Devri'ne gönderseniz orada da güldürürüm. Beni 4'üncü, 5'inci boyutun yaşandığı 26. yüzyıla da göndersen orada da güldürürüm. Bu bir iddia değil bu bir realite"  ifadelerini kullanarak "her devrin adamı" olduğunu ikrar etmiş oldu.

Son olarak Demirtaş ve Kavala'ya destek vermişti
Bilindiği gibi, Yılmaz son olarak terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş ve "Soros artığı" Osman Kavala'ya verdiği destekle gündeme gelmişti.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

alper

şu... tipli adamıda adamdan sayirsunuz Allah iki yüzlü münafıklarla lanet ediyor buda lanet edilcek tiplerden hal ve hareketlerine bakın zeki murenden daha lutcu
  • Yanıtla

hadsiz seni

her dönemde soytarı olurdun da bu kadar değer görmezdin, sen bu  zamana dua et.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
TOGG'da Honda sürprizi
Otomotiv

TOGG'da Honda sürprizi

Türkiye'deki fabrikasını kapatan Honda'nın tecrübesi, artık yerli otomobil TOGG için kullanılacak. Honda'nın fabrika müdürü Murat Akdaş ve e..
ABD, Afganistan'dan nasıl kaçtığının filmini çekecek
Dünya

ABD, Afganistan'dan nasıl kaçtığının filmini çekecek

2001 yılında başlattığı Afganistan işgalini Taliban'ın idareyi ele almasıyla bitirmek zorunda kalan Amerikan yönetiminin, söz konusu ağır he..
Tarihi projede çalışmak için Türkiye'ye teklifte bulundular!
Dünya

Tarihi projede çalışmak için Türkiye'ye teklifte bulundular!

Türkiye büyük ve büyüyen bir ekonomiye sahip olduğunu belirten Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, 'Şa..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay