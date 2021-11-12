Cem Yılmaz'dan "Her devrin adamıyım" itirafı

AK Parti iktidarında uzun süre siyasete müdahil olmayan, ancak CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği günden bu yana kuma gömdüğü kafasını çıkarıp ahkam kesmeye başlayan Cem Yılmaz'dan itiraf niteliğinde bir çıkış geldi. Cem Yılmaz, "Bir çoğumuz, elimizdeki imkanlarımız alınsa, Taş Devri'ne gönderilsek, ne iş yapacağını bilemeyebilir. Reklamcı arkadaşım orda ne yapacağım diye düşünebilir. Benim ise hiç böyle bir kaygım yok. Beni Cilalı Taş Devri'ne gönderseniz orada da güldürürüm. Beni 4'üncü, 5'inci boyutun yaşandığı 26. yüzyıla da göndersen orada da güldürürüm. Bu bir iddia değil bu bir realite" ifadelerini kullanarak "her devrin adamı" olduğunu ikrar etmiş oldu.

Son olarak Demirtaş ve Kavala'ya destek vermişti

Bilindiği gibi, Yılmaz son olarak terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş ve "Soros artığı" Osman Kavala'ya verdiği destekle gündeme gelmişti.