Cem Yılmaz'dan çıplak manken rezaleti Gösterilerinde İslami değerlerle pervasızca dalga geçen Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda yer alan çıplak manken detayı büyük tepki çekti.

Cem Yılmaz, oğlu Kemal'in dans ederken çektiği videoyu Instagram hesabından paylaştı. Yılmaz'ın paylaşımında dikkat çeken çıplak manken detayı ise takipçileri tarafından tepki çekti. Cem Yılmaz, Ahu Yağtu ile olan evliliğinden olan oğlu Kemal Yılmaz'ın dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Rezalet detaylı videoyu milyonlar izledi Yılmaz'ın "Dans bizim için 1. plandadır." notunu düştüğü paylaşımı kısa sürede 1 milyonun üzerinde izlenme aldı. Tepki çekti Yılmaz'ın, evinden yaptığı paylaşımda çıplak manken detayı göze çarptı. Yılmaz'ın takipçileri paylaşıma "Çocuğun olduğu bir evde çıplak mankenin ne işi var?" yorumlarıyla duruma tepki gösterdi. İşte o paylaşımlar:

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