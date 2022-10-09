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Medya Cem Yılmaz'dan Boğaziçili provokatör dostlarına destek!
Medya

Cem Yılmaz'dan Boğaziçili provokatör dostlarına destek!

Bir avuç azınlık akademisyen tarafından çoğunluğu terör örgütü ilişkili öğrencilerin kışkırtılması ile başlayan Boğaziçi provokasyonuna Cem Yılmaz'dan destek geldi. Yılmaz, sesleri çoktan kısılan Boğaziçileri kışkırtmaya çalışırken, Dezenformasyon Yasası'nı da hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 22:23:00 -
Cem Yılmaz'dan Boğaziçili provokatör dostlarına destek!

 Yeniakit.com.tr 

Boğaziçi'nin bir grup azınlığı, üniversitede Mezunlar Günü Etkinliği düzenlemek istedi. Üniversite yönetimi tarafından, provokasyon olabileceği gerekçesi ile etkinliğe izin verilmedi.

Kendisi de Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Cem Yılmaz, Twitter hesabından üniversite yönetimi eleştirirken, Dezenformasyon Yasası'nı hedef aldı.

Komik mi?

"Boğaziçi üniversitesi mezunlar derneği buluşmasını Boğaziçi mezunlar derneğinde yapılmasına Boğaziçi üniversitesi tarafından izin verilmemiş." diyen Yılmaz, sözlerinin devamında kendince mizah yaparak şu ifadeleri kullandı:

Böyle de bi dezenformasyon görmedim!! Wooow diyoruz ve geçiyoruz ! Hatta oo yeaah!


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