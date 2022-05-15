Cem Yılmaz'a okkalı ayar! 1-2 yıl kendine gelemez artık

Melih Altınok, "Erşan Kuneri isimli dizisinin ilk bölümünün yarısında pes edip TV'yi kapattım" sözleriyle eleştirdiği Cem Yılmaz'ı yerin dibine soktu. Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında, Yılmaz'ın artık bir komedyenden çok politik figür olarak öne çıktığını belirtip şunları kaydetti:

"Cem Yılmaz'ın Diamond Elite Platinum Plus isimli stand-up gösterisinin ardından "Daha fazla bozamaz herhalde" demiştim... Sözümü geri alıyorum.

Zira zorla da olsa gösterinin sonuna kadar yaklaşmıştım ama Erşan Kuneri isimli dizisinin ilk bölümünün yarısında pes edip TV'yi kapattım.

Hakikaten bu ne yavanlık be hocam?

90'larda meşhur olan Komedi Dans Üçlüsü'nün performansından hallice taklitlerle, Nuri Alço göndermeleriyle ancak kimi güldürebileceğinin farkında değil misin?

Tamam bu ülkede "Amk" diye gazete çıkartan bir vasat var ama sen gündelik hayatında "Ne oldu yaram" şeklindeki Recep İvedik esprilerine mi gülüyorsun gerçekten?

Evet, açıkça soruyorum... İzlediğinde kendini komik buldun mu?

Dizideki iyi oyuncuların ışığını da söndüren o basit senaryoyu "Her zekâ seviyesinden seyirci gülsün istedim" diyerek izah etmezsin herhalde...

(...) Neyse olan olmuş.

Olmaya devam edecek gibi...

Çünkü Yılmaz da pek çok komik gibi, "Twitter'da, Instagram'da patlatırım politik bir slogan, popülaritemi korurum" modasına fazlasıyla kendini kaptırmış durumda. (...)"