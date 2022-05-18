Cem Yılmaz'a Allah ne verdiyse girişti! Şok olacak

Cem Yılmaz'ın ilk televizyon dizisi Erşan Kuneri'nin, tamamen cinsellik içeren ucuz bel altı esprilerden ve kelimeler arasında noktalama işareti gibi kullanılan galiz küfürlerden oluştuğunu belirten Yüksel Aytuğ, amele iskelelerinde bile yapılmayan iğrenç esprilerin bu dizide olduğunu ifade etti. Aytuğ, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Aylardır bizzat Cem Yılmaz tarafından PR çalışması yapılan Erşan Kuneri dizisi nihayet Netflix'te izleyici ile buluştu. Cem Yılmaz'ın ilk televizyon dizisi olduğu için merak edip, ilk bölümünü izledim. Sonuç: Koca bir hayal kırıklığı...

Öncelikle şunu söyleyeyim: +18 ibaresini es geçerek, "Nasıl olsa Cem'in komedi dizisi, ne olacak ki?" deyip çoluk çocuk ekran karşısına geçmeyin, acayip utanırsınız. Çünkü bölüm, tamamen cinsellik içeren ucuz bel altı esprilerden ve kelimeler arasında noktalama işareti gibi kullanılan galiz küfürlerden oluşuyor.

İzlerken kendi kendime dedim ki, "Meğer Cem Yılmaz cinsel espri yapıp, ağız dolusu küfür etmek için yıllardır Netflix'i beklermiş..." Yahu, bekarlar için ortası delik sabun esprisi artık amele iskelelerinde bile yapılmıyordur muhtemelen... (...)"